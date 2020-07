Bombeiros retiram cobra com 1,7 metros de engrenagem de carro no MS

Paulo Marques / Twitter / Reprodução Ventos atingiram mais de 20 cidades de Santa Catarina

Pelo menos dez pessoas morreram e uma está desaparecida no estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil, após a formação de um “ciclone bomba” causar ventos de até 120 km/h em cidades do interior e na capital, Florianópolis na noite desta terça-feira (30).

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do estado, pelo menos 25 municípios foram diretamente atingidos. Mais de 1,5 milhão de casa ficaram sem energia e dezenas de árvores caíram.





Uma das mortes ocorreu após uma estrutura cair em um homem na cidade de Tijucas, onde há uma pessoa desaparecida. Na cidade de Chapecó, uma idosa foi morta após ser atingida por uma árvore, e na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, um homem morreu eletrocutado.

Na cidade de Brusque, uma mulher está desaparecida após cair de uma ponte. A previsão é de que os ventos fortes continuem nesta quarta, podendo chegar até 80 km/h. Nas redes sociais, vídeos registraram os fortes ventos .