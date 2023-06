Bombeiros ganham novos equipamentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo recebeu nesta quarta (7) equipamentos destinados ao projeto Litoral Seguro. Entre os itens foram entregues quadriciclos e motos aquáticas, além de dispositivos de uso individual.

O governador Renato Casagrande (PSB) destacou que foram quase R$ 2 milhões investidos em aparato que vai possibilitar aos bombeiros desempenhar melhor as operações de salvamento e prevenção de afogamentos no litoral capixaba. As cidades contempladas com os equipamentos são: Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Fundão, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra.

Apoio da Ales

O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos, citou a importância do parlamento na liberação dos recursos, já que parte da verba consta do orçamento de 2022 aprovado pela Casa.

“Os bombeiros realizam uma missão muito nobre, que é a de salvar vidas, e com mais equipamentos essa missão se torna mais eficiente ainda. Ficamos felizes de ver os recursos orçamentários para essa finalidade sendo bem aplicados”, disse.

Equipamentos

Foram entregues sete quadriciclos, duas motos aquáticas, reboques, radiocomunicadores, flutuadores e apitos, equipamentos utilizados pelos bombeiros nas ações de prevenção e salvamento.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira, esclareceu que esta aquisição é de extrema importância, já que o Corpo de Bombeiros desempenha atividade de coordenação e fiscalização junto aos guarda-vidas municipais que atuam nos balneários.

