Bombeiros entram em confronto com policiais em protesto na França; veja vídeos

Bombeiros entraram com confronto com a polícia nesta terça-feira (28) durante um protesto contra a reforma da Previdência em Paris , na França . A categoria se uniu aos manifestantes que já protestam há dois meses pedindo melhores condições de trabalho e aumento do bônus de periculosidade, que é o mesmo desde 1990.

Leia também: Macron é alvo de protesto durante ida a teatro em Paris

Como forma de protesto, alguns dos bombeiros atearam fogo nos próprios uniformes. A polícia reagiu com o lançamento de bombas de gás lacrimogêneo e o uso de cassetetes contra os manifestantes.

Em outubro do ano passado, os bombeiros chegaram a participar das manifestações, quando pediram melhores salários, garantias para suas aposentadorias e maior respeito pela profissão.

Just to help you #Skynews , there is a country called France…

‘The revolution will not be televised’ #Paris pic.twitter.com/r80m4gapCW

— Paulsoueu (@Paulsoue) January 28, 2020