Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em Pontal do Ipiranga

A tempestade começou no início da noite. Durou menos de uma hora, mas foi suficiente para destelhar uma casa no bairro Nova Munique; arrancar a cobertura de acesso a banheiros na escola Professora Esther da Costa Santos, além de derrubar arvores em dois pontos na estrada que liga a sede do município ao distrito de Praça Rica. A estrada foi liberada na noite de ontem por funcionários da Prefeitura Municipal.

Segundo a Defesa Civil local, a energia elétrica e a comunicação incluindo, sinais de tv foram interrompidos durante o vendaval.

Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através dos telefones (27) 3753-1001 / 1196 / 1195 / 1022 e (27) 99965-8050.

Previsão

A previsão para esta sexta-feira (3), é de que a chuva permaneça e ocorra a qualquer hora do dia, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas em todo o Espírito Santo.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não se descarta a possibilidade de chuva de granizo em pontos isolados. Os ventos sopram de intensidade moderada a forte por todo o litoral capixaba nesta sexta-feira.

Na Região Noroeste, variação de nuvens. Previsão de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora, com risco de granizo em alguns pontos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens. Previsão de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora, não descartando a ocorrência de granizo em alguns trechos. O vento sopra de intensidade moderada a forte no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Sábado

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantêm as condições de instabilidade em todo o Espírito Santo no sábado (4). A previsão será de pancadas de chuva a qualquer hora em todas as regiões, com riscos de temporais isolados. Os ventos sopram de intensidade moderada a forte por todo o litoral. Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 24°C e máxima de 36 °C.

Domingo

Já no domingo (5), o tempo segue instável no Espírito Santo. A previsão também é de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora em todas as regiões capixabas. Há risco de temporais em alguns trechos. Na Grande Vitória, a temperatura mínima é de 25°C e a máxima de 35°C.

Alerta especial

Nível de ATENÇÃO devido à previsão de pancadas moderadas a fortes de chuva. As chuvas virão acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes acumulados. Há também condições para ocorrência de granizo em pontos isolados.

04 e 05 (sábado e domingo) – Nível de OBSERVAÇÃO devido à tendência para ocorrência de novas pancadas de chuva com trovoadas, ainda de moderada a forte intensidade, em alguns trechos do Espírito Santo