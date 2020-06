Bombeiros atropelam pedestres ao atender chamado de incêndio em Campinas

Reprodução/ Tatiana Reis Acidente com viatura dos bombeiros ocorreu na tarde desta terça-feira em Campinas

Uma viatura do Corpo de Bombeiros de São Paulo atropelou seis pedestres na cidade de Campinas, interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (23), durante o atendimento de um chamado de incêndio.

Os bombeiros afirmaram, em sua conta oficial no Twitter, que “todas as vítimas foram devidamente socorridas em hospitais da região”. A vítima que estava em estado mais grave foi levada de helicóptero ao Pronto Socorro do Hospital Estadual Mário Covas.

Eles tiveram auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Comando de Aviação da Polícia Militar.

A viatura estava prestando socorro em um incêndio no bairro Jardim Santa Lúcia. Um apartamento estava pegando fogo e seis pessoas foram socorridas: duas com queimaduras, uma com fratura por pular do segundo andar do prédio e três por inalação de fumaça.

No total, os dois acidentes deixaram 12 vítimas, segundo a corporação.

O Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo se manifestou sobre o ocorrido no Twitter. Confira:

13:42 Incêndio em Apartamento c/ vítimas R Dr Jeber Juabre – Jd Yeda Campinas que envolveu viatura do Corpo de Bombeiros em acidente de transito com vitimas (continua) — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 23, 2020









4 vítimas foram socorridas em virtude do incêndio. 2 vítimas com queimaduras, 1 inalação de fumaça e 1 pulou do 2º andar c/ fratura de mmii. (continua) — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 23, 2020





6 vítimas, sofreram atropelamento por vtr do CB. Circunstâncias a serem esclarecidas ainda.

Todas as vítimas foram devidamente socorridas a Hspitais da região.

1 vítima socorrida pelo àguia 04 ao PS Mário Covas sendo identificada como a de estado mais grave — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 23, 2020





O Corpo de Bombeiros prestou todo o atendimento às vítimas juntamente com apoio do SAMU e CAVPM. Total de 12 vítimas. #193r — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 23, 2020