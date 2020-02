Bomba da 2ª Guerra que nunca detonou gera saída em massa de Veneza

arrow-options U.S. National Archives and Records Administration/Charles Levy Explosão da bomba nuclear em Nagasaki, no Japão, em 1945

Cerca de 3,5 mil moradores de Veneza terão de sair de suas casas na manhã do próximo domingo (2) por causa de uma operação para desarmar uma bomba da Segunda Guerra Mundial .

Leia também: Guarda de parque morre após ser agredido por pedir para grupo parar de fumar

A bomba de 227 quilos foi encontrada no último dia 15 de janeiro, a cinco metros de profundidade, em um canteiro de obras perto do polo petroquímico do Porto de Marghera. Acredita-se que o explosivo tenha sido lançado por forças aliadas no bombardeio de Mestre, em 28 de março de 1944.

A evacuação em massa envolverá algumas áreas de Mestre e Marghera, distritos da capital do Vêneto situados em terra firme, e acontecerá das 7h até o meio-dia. Todos os que residem em um raio de 1,8 mil metros a partir do local do explosivo terão de deixar suas casas.

Leia também: Adolescente morre e outros quatro são internados após beberem “loló”

Após sua remoção, a bomba será detonada em mar aberto. A Ponte da Liberdade, que liga a terra firme ao centro histórico de Veneza, ficará fechada durante toda a operação, e as conexões ferroviárias entre Mestre e a estação Santa Lucia serão suspensas, assim como os voos no Aeroporto Marco Polo.