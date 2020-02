Bomba da 2ª Guerra Mundial é desarmada 76 anos após lançada

O prédio Winchester Tower, em Norwich na Inglaterra, amanheceu na última semana com um comunicado ofensivo nas portas de todos os apartamentos. Intitulado “Feliz Dia do Brexit “, o aviso dizia que não seria tolerado nos apartamentos nenhum outro idioma que não fosse o inglês.

A saída do Reino Unido da União Europeia foi desculpa para declarações xenófobas do criador do aviso, que permanece anônimo. “Agora que temos finalmente nosso país de volta, queremos esclarecer uma coisa no edifício Winchester Tower”, começa.

“Se você quer falar sua língua materna, sugerimos que volte para seu país de origem”, diz a carta, que ainda pede que os estrangeiros devolvam os apartamentos para que apenas britânicos morem lá “como era antes de vocês infectarem a grande ilha”, completa.

Após o caso de tornar público na última sexta-feira (31), a polícia local começou a liderar uma investigação sobre crime de ódio ligado ao comunicado. “Deus salve a rainha, seu governo, e todos os verdadeiros patriotas”, finaliza.