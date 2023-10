Bom Jesus do Norte recebe obras e novos investimentos do Governo do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã deste sábado (07), no município de Bom Jesus do Norte, na microrregião Caparaó, para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos estaduais. Foram entregues à população as obras de pavimentação asfáltica de 26 ruas, além de novos equipamentos socioassistenciais. Também foram anunciados novos investimentos nas áreas de infraestrutura, educação e prevenção a desastres naturais.

“Visitamos a revitalização das principais ruas de Bom Jesus do Norte, que fica ainda mais bonita com essa pavimentação. Entregamos também novos equipamentos de Assistência Social e assinamos a ordem de serviço para obras em duas encostas. A escola municipal vai ser totalmente reformada. Aqui já entregamos a sede da Companhia da Polícia Militar e a Delegacia da Polícia Civil está quase pronta. Assim o Governo do Estado vai fortalecendo as ações em todos os municípios capixabas”, disse o governador.

O prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano, destacou a parceria entre o Estado e o Município. “Temos esse sentimento de gratidão ao governador. São muitas conquistas em tão pouco tempo e precisamos seguir com essa mesma pegada. Se hoje sou esse prefeito de diálogo e com vontade de trabalhar, foi porque aprendi com nosso governador. Temos que pensar grande, assim como o Espírito Santo tem feito”, afirmou.

Entregas

Durante a agenda, foi inaugurada a nova pavimentação asfáltica das ruas Demerval Medina, Santa Helena, Santa Terezinha e José Ramos Marques, no bairro Centro; Ana Moreira de Queiroz, Laurindo Ignácio e Luiz Marques, no bairro Silvana; Simonides, Armindo Silva, Pedro Farolfi, Romano Paschoal, Antônio Baptista de Almeida, Evaldo Teixeira da Silva, Luiz Claudio Romão Gomes, Augusto Fonseca, Pedro Casimiro de Campos, Edu Baptista Sudário, Gabi Farolfi, Celso Boechat, Lindolfo de Souza Marques, Geraldo Alves e Juquinha Mateus, no bairro São Sebastião; Rua Alfredo Poubel e Travessa Jorge Luiz Teixeira, no bairro São João; e Macário F. de Azevedo, no bairro Macário; e Pedro Vitorino, no bairro Belvedere.

Para execução de aproximadamente 4,7 quilômetros de pavimentação das vias públicas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) o Governo do Estado fez o repasse de R$ 1,96 milhão à Prefeitura Municipal, por meio do Fundo Cidades 2022. Esse tipo de pavimento possui durabilidade, resistência e capacidade de suportar cargas de tráfego, resultando em uma superfície de rodagem de maior qualidade.

Ao todo, a obra beneficia 7.500 habitantes e vai contribuir para a mobilidade urbana, melhorando o acesso dos moradores aos bairros e facilitando o transporte de mercadorias, o que resultará em benefícios também do ponto de vista econômico, podendo gerar empregos e aumentar a arrecadação municipal.

“Realizamos investimentos em obras e aquisição de equipamentos, por meio de transferência direta de recursos, sem burocracia, aos municípios. Para que o Espírito Santo se desenvolva de forma equilibrada em todas as regiões. Com as obras inauguradas e os novos investimentos anunciados, são R$ 5,8 milhões em recursos do Estado, por meio do Fundo Cidades”, destacou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Na área da política social, o Governo do Estado continua a fortalecer suas colaborações com os municípios, com o propósito de aprimorar constantemente a rede de assistência social no Espírito Santo. A inauguração do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a entrega da reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Bom Jesus do Norte são exemplos concretos dessa dedicação contínua.

Com um investimento estadual de R$ 880 mil, os equipamentos ofertam serviços de acolhimento, orientação e acompanhamento de famílias e de indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários.

“Uma gestão responsável reconhece plenamente a relevância de uma política assistencial sólida e abrangente, e é precisamente isso que estamos realizando: dedicando nossos esforços e recursos para que iniciativas como esta se expandem por todo o Espírito Santo”, comentou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Novos investimentos

Ainda em Bom Jesus do Norte, o governador Casagrande autorizou o início de obras de estabilização de encosta e muro de contenção na Avenida Carlos Firmo, no bairro São João, com valor de repasse de R$ 2,13 milhões, e na Rua Demerval Medina, no bairro Silvana, com repasse de R$ 1,77 milhão.

Essas duas obras de infraestrutura serão realizadas com recursos do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, que é inserido no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, com o objetivo de realizar ações de prevenção e mitigação em áreas de risco de desastres; de prevenção a eventos hidrológicos extremos; e conservação e revitalização de recursos hídricos.

A Avenida Carlos Firmo, no Bairro São João, é uma das principais vias de acesso à ES-484, que liga Bom Jesus do Norte a São José do Calçado. Os trabalhos a serem realizados vão beneficiar um talude classificado com risco geológico muito alto (R4), compreendendo uma área de aproximadamente 5.180 metros quadrados.

O perímetro delimitado abrange 18 imóveis que correm o risco direto de serem afetados por escorregamentos, com vários deles já interditados pela Defesa Civil Municipal. Nessa área de risco também estão presentes estabelecimentos comerciais e infraestrutura pública.

Um trabalho semelhante de contenção será realizado na Rua Demerval Medina, no bairro Silvana, numa área com aproximadamente 2.415 metros quadrados, situada também em um talude classificado com risco geológico R4, evidenciando a sensibilidade crescente às mudanças climáticas. No perímetro demarcado residem aproximadamente 64 pessoas, além de estabelecimentos comerciais e infraestrutura pública. A contenção também contribuirá para prevenir o assoreamento do Rio Itabapoana, que corta o bairro.

Na área da Educação, o Governo do Estado vai repassar R$ 2,03 milhões para a construção da nova Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) São Sebastião. O recurso será repassado por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), da Secretaria da Educação (Sedu).

A nova unidade escolar irá contar com seis salas de aula, sala de informática, biblioteca, área de circulação, passarela, sala de diretoria, sala de arquivo, sanitário feminino e masculino, almoxarifado, secretaria, sala de professores, jardim, vestiário, depósito, despensa, cozinha, casa de gás, castelo d’água, vagas de estacionamento e vagas para carga e descarga. A obra irá possibilitar a manutenção das 206 vagas existentes, e ampliação de mais 154 vagas, totalizando 360 vagas na EMEIEF São Sebastião.

Durante a agenda, o governador do Estado também fez uma visita técnica às obras da Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte, que tiveram início em março deste ano e estão em fase de finalização. A reforma tem investimento de R$ 263 mil. A intervenção faz parte do projeto de reestruturação das unidades policiais do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

A área do imóvel é de 160 metros quadrados e conta com instalações modernas em um único pavimento. A Delegacia dispõe de recepção, cartórios, sala de investigação, sala de inteligência, gabinete do delegado, duas celas, cozinha, banheiros, almoxarifado e uma garagem coberta.

Estiveram presentes os prefeitos Antônio Coimbra de Almeida, o Cuíca (São José do Calçado), Marcos Jauhar (Guaçuí), Sergio Fonseca (Jerônimo Monteiro), Eleardo Brasil (Divino de São Lourenço), Fabricio Thebaldi (Apiacá) e Cleudenir de Carvalho Neto, o Ninho (Dores do Rio Preto); o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Tyago Hoffmann e Janete de Sá; o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli; além de vereadores e lideranças da região.

