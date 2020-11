Bolsonaro vota na zona oeste do Rio de Janeiro no 2º turno da eleição municipal

Reprodução UOL Presidente Jair Bolsonaro vota na zona oeste do Rio de Janeiro





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajou ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo (29) para votar no segundo turno da eleição municipal. Bolsonaro deixou o Alvorada por volta das 8h20 e chegou ao Rio por volta das 10h em direção ao colégio eleitoral na Vila Militar.





O presidente vota às 10h45 e deve voltar para Brasília no começo da tarde. Bolsonaro é cabo eleitoral do atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) nos Rio de Janeiro, que disputa a reeleição contra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM). No segundo turno Bolsonaro se manteve mais distante das eleições na cidade.

Bolsonaro reforçou o apoio a Crivella mas preferiu não atuar diretamente. A campanha do atual prefeito avaliou que o apoio de Bolsonaro seria determinante para o político avançar na disputa, que indica vitória de Paes.

“Eu discretamente emprestei o meu nome para alguns candidatos e o povo decidiu”, disse Bolsonaro ao sair do colégio eleitoral. Muitos dos candidatos apoiados pelo presidente da República não se elegeram ou tiveram resultados muito abaixo do esperado devido ao apoio que receberam.