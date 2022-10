Bolsonaro volta à MG e pede ajuda de prefeitos para reverter votação

Reprodução/Facebook – 14.10.2022 Bolsonaro participou de ato em BH ao lado do vice Braga Netto e do governador Romeu Zema

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou à Minas Gerais nesta sexta-feira (14) e pediu ajuda de prefeitos e vereadores para ‘virar’ votação no estado no próximo dia 30 de outubro. Bolsonaro participou de um encontro com apoiadores, integrantes da Associação Mineira de Municípios (AMM) e o governador Romeu Zema em um hotel na cidade de Belo Horizonte.

O candidato à reeleição pediu para que os apoiadores lembrem os indecisos dos governos petistas. Ele ainda apelou para o possível “retrocesso” do país caso seu adversário, o ex-presidente Lula (PT), volte ao poder.

“Vocês têm contato com o povo na ponta da linha. Ajudem o Brasil a não ir para trás. Mostrem o que nós fizemos, refresquem a memória de quem votou no PT, como o [Romeu] Zema disse aqui. Vamos trazer esse voto para o nosso lado. Vamos virar Minas Gerais. Vamos ganhar Minas Gerais. Vamos continuar tratando os prefeitos com dignidade e com respeito”, afirmou.

Bolsonaro obteve 5,2 milhões de votos em Minas Gerais, o que representa 43,6% dos eleitores. Já Lula conseguiu votos de 5,8 milhões de pessoas (48,2%).

Zema corroborou as falas de Bolsonaro e pediu empenho dos prefeitos em prol da candidatura do PL. O governador reeleito já havia declarado apoio ao atual chefe do Planalto, mesmo apontando diversas divergências com Jair Bolsonaro durante seu mandato.

“Temos que trabalhar única e exclusivamente em prol do nosso candidato a presidente. O futuro do Brasil está nas mãos das pessoas que estão nesta sala aqui hoje. Precisamos trabalhar arduamente, pedir voto a voto e refrescar a memória do mineiro do quão trágica foi a passagem do PT por Minas”, afirmou Zema.

Essa é a segunda vez em uma semana que Bolsonaro vai à Minas em busca de voto. Na quarta-feira (12), o candidato do PL participou da inauguração de uma igreja evangélica, horas antes de ir à Aparecida do Norte (SP).

A campanha bolsonarista tenta investir em Minas Gerais, pois o estado é historicamente considerado ‘chave’ para a corrida eleitoral. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e responsável por decretar vitória dos presidenciáveis em todas as eleições desde a redemocratização.

Bolsonaro ainda apelou para que eleitores levem pais e avós para votarem no segundo turno. Essa é mais uma tentativa da campanha de reduzir o número de abstenção e aumentar a margem de votos.

“Muitos dos nossos avós e pais não votaram. Os idosos não votaram porque a fila era muito grande. Agora é um voto só em Minas, é só para presidente. Vamos levar os nossos avós para votar. Eles têm prioridade, vamos levá-los para a frente da fila”, declarou.

