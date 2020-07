Bolsonaro vai a pé ao Planalto após acidente com carro do comboio presidencial

Reprodução Acidente deixou um homem que estava no banco do carona ferido.

Um dos carros que integram o comboio presidencial perdeu a direção e bateu no meio-fio na manhã desta quarta-feira (1º), quando Jair Bolsonaro (sem partido) chegava ao Palácio do Planalto , em Brasília.

O automóvel era um dos primeiros entre os que formam o comboio . O acidente aconteceu por volta das 9h e a Secretaria de Comunicação informou que Bolsonaro estava em segurança.

Por conta do imprevisto, Jair Bolsonaro desceu do carro que o conduzia até o planalto e foi caminhando até o trabalho.

O homem que estava no banco do carona do carro que colidiu teve ferimentos, mas foi retirado do automóvel lúcido. Ainda não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.

O secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, general Luiz Fernando Baganha , disse que o contexto do ocorrido será investigado.

“Qualquer coisa sobre causa ou desdobramento do acidente tem que ser averiguado. O que a gente falar aqui é especulação”, disse.