Bolsonaro trabalha para que ele mesmo seja a terceira via, diz advogado Kakay

Reprodução Kakay





O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, afirmou, durante entrevista ao iG, que o presidente Jair Bolsonaro trabalha para que ele próprio seja a terceira via nas eleições de 2022. “Porque o centrão é a terceira via em qualquer hipótese do Brasil. Não há Brasil sem centrão, não há governo sem centrão”, disse o advogado.

Kakay afirmou que o centrão sempre esteve presente, inclusive nos governos de Lula e Dilma Rousseff. “O [ministro] Guedes continuará onde está enquanto interessar a um grupo econômico que define o governo. Cada vez com menos força? Cada vez com menos força, como está desde o início, mas ainda com muito poder econômico”, afirmou.

Também na entrevista, Kakay disse que, no começo, foi contra o impeachment de Bolsonaro, mas que agora é a favor e um grande defensor dele. “Chegou uma hora que as mortes eram tantas, a responsabilidade era tanta. O Bolsonaro é um serial killer em termos de crime de responsabilidade”, afirmou.

Veja os trechos da entrevista de Kakay ao iG:

