Bolsonaro teria derrota no Congresso se seus vetos fossem votados hoje

Adequar o atendimento bancário público e privado no Espírito Santo em função da pandemia é o objetivo do Projeto de Lei (PL) 291/2020, em tramitação na Assembleia Legislativa (Ales). A iniciativa é do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos).

A matéria disciplina a adoção de medidas preventivas e restritivas pelas agências bancárias para a continuidade das atividades durante o estado de emergência em saúde pública decretado pelo governo do Estado em 13 de março, por meio do Decreto Estadual 4.593-R.

Uma das medidas é a limitação do número de usuários para manutenção da distância mínima de segurança de dois metros entre pessoas nas filas dos caixas e corredores. O projeto também indica a aferição de temperatura e a higienização das mãos dos clientes com álcool em gel 70% na entrada das agências, que devem ser mantidas arejadas e ventiladas.

Eficiência

Segundo Pazolini, as agências também devem disponibilizar pessoal suficiente para que os serviços sejam prestados com eficiência. O critério de eficiência especificado pela matéria é de atendimento em até 20 minutos nos guichês de caixa e de até 45 minutos para os demais setores.

Outra medida prevista é o fornecimento de senhas numéricas de atendimento que identifiquem a instituição bancária e a agência, registrem o horário de entrada, inclusive na triagem e, ao final, o registro do horário de efetivo atendimento.

Em caso de descumprimento, a proposta prevê aplicação de advertências e multas entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, de acordo com a reincidência da infração. A fiscalização será de responsabilidade dos órgãos de defesa do consumidor.

Para Pazolini, a medida trará benefícios aos consumidores e funcionários dos estabelecimentos bancários. “Em virtude de novos paradigmas inseridos na relação de consumo, as empresas necessitam se adequar a novos padrões estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e de elevado grau de contágio”, justificou o parlamentar.

Tramitação

O PL 291/2020 deve ser analisado pelas comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Saúde e Finanças, antes da votação em plenário.