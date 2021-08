Bolsonaro tem medo que inquérito de Moraes atinja filhos, diz jornalista

Reprodução Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro

Crítico contumaz do ministro Luís Roberto Barroso, Bolsonaro demorou a iniciar seus ataques a Alexandre de Moraes. O ministro já incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news e determinou investigação do chefe do Executivo por vazar informações de inquérito sigiloso da Polícia Federal (PF). Mas, segundo o jornalista Lauro Jardim, é que as investidas de Moraes no inquérito das fake news batam na porta de algum de seus filhos.

Ontem (14), o ministro determinou a prisão do presidente nacional do PTB e ex-deputado federal, Roberto jefferson

Bolsonaro demorou mais de 24 horas para se pronunciar sobre o caso. Hoje pela manhã, porém, disse nas redes sociais que vai pedir investigação contra Moraes e Barroso.

“Na próxima semana, levarei ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para que instaure um processo sobre ambos”, disse, sem mencionar diretamente a prisão de Roberto Jefferson.