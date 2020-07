Bolsonaro tem infecção pulmonar, mas médicos não confirmam ligação com Covid-19

Reprodução/Facebook Bolsonaro durante live em que afirmou estar com “mofo no pulmão”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) revelou que estaria com uma infecção no pulmão na noite desta quinta-feira (30), quando chegou a afirmar que ” pegou mofo no pulmão “.

Médicos que atenderam Bolsonaro no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, confirmaram a doença, mas não constataram se há ligação com a Covid-19, segundo relatos ouvidos pela coluna Carla Araújo, do UOL .

Ele realizou exames no hospital na quarta-feira (29). “Teve uma infecção leve no pulmão , mas nada que um antibiótico não possa curar”, afirmou uma fonte, que atendeu Bolsonaro ouvida, pela coluna.

Os médicos, no entanto, não conseguiram estabelecer relação entre a infecção e a Covid-19 – doença da qual Bolsonaro esteve infectado por mais de duas semanas.

‘É uma infecção pequena. Ainda não é possível dizer que foi causada pela Covid. Pode ser outra causa’, afirmou um general à coluna. Apesar da doença, Bolsonaro não cancelou sua viagem ao Rio Grande do Sul que estava marcada para esta sexta-feira (31).