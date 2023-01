Bolsonaro tem alta e deixa hospital após internação nos EUA

Divulgação/@jairbolsonaro – 11.02.2023 O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) posa para foto em cama de hospital nos EUA

Na noite desta terça-feira (10), o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou à mansão onde está hospedado, na Flórida, nos EUA, após receber alta do hospitalar.

O ex-mandatário foi levado ao hospital americano após sentir um “desconforto abdominal” , informou Michelle Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais na última segunda-feira (9).

Bolsonaro está hospedado nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, véspera de deixar o governo, ele embarcou para Orlando e nãoo entregou a faixa presidencial ao atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fonte: IG Política