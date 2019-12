Bolsonaro sugere que pais apoiem padrão de vestimenta das escolas militares

arrow-options Reprodução/Twitter Jair M. Bolsonaro Bolsonaro esá passando férias na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro pode antecipar o retorno das férias na Bahia e voltar a Brasília nesta terça (31) para uma reunião com o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Segundo interlocutores do do Palácio do Planalto, há a previsão de uma agenda ainda nesta terça entre o presidente e o ministro para os últimos despachos de fim de ano.

A Secretaria de Comunicação da Presidência diz “haver possibilidade de retorno dele amanhã”, mas não confirma a volta até o momento. Bolsonaro embarcou a Base Naval de Aratu, na Bahia, na última sexta-feira sem a mulher, Michelle, que ficou em Brasília para passar por procedimento cirúrgico. O retorno dele a Brasília estava previsto apenas para 5 de janeiro.

Antes de viajar, Bolsonaro disse a jornalistas na porta do Palácio da Alvorada que viajaria acompanhado da filha, Laura, de nove anos, de uma irmã, e de “mais um parente perdido aí”. E anunciou que a primeira-dama não o acompanharia porque faria uma cirurgia nos próximos dias, sem revelar o caráter do procedimento e alegando ser “coisa besteira”.

Na tarde desta segunda (30), o presidente visitou o Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Acompanhado de seguranças, ele chegou ao local depois das 12h e visitou a parte interna do farol. O ponto turístico foi a primeira edificação militar do Brasil, construída em 1534, antes mesmo da fundação da capital baiana, em 1549.

Ainda pela manhã, o presidente postou vídeo nas redes sociais de sua parada na BR-324, em um trecho com estabelecimento de refeição entre as cidades de Salvador e Feira de Santana. Bolsonaro conversou com policiais do Choque que acompanhavam a comitiva e com caminhoneiros. Também visitou uma loja de conveniência especializada em produtos de milho, onde tomou um suco e falou com funcionários.

O presidente e sua comitiva chegaram de carro às 14h04 na Base, que fica no subúrbio ferroviário de Salvador e a cerca de 30 quilômetro do bairro da Barra.

A área militar em que o presidente está hospedado tem uma vila em que mora oficiais e familiares, com quem também tem interagido para fotos nas redes sociais nos últimos dias. No primeiro dia de estadia, o presidente também aproveitou para pescar dentro da área militar.