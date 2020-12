Bolsonaro sobrevoará neste sábado áreas afetadas por chuvas em Santa Catarina

Reprodução/NSC TV Chuva em Santa Catarina provocou mortes, alagamentos e deslizamento

O presidente Jair Bolsonaro viaja neste sábado (19) para Santa Catarina, onde vai sobrevoar as áreas afetadas pelas chuvas que mataram ao menos 14 pessoas nos últimos dias em três cidades, Presidente Getúlio, Ibirama e Rio do Sul.

A agenda do presidente previa decolagem de Brasília às 10h e primeira parada em Navegantes, às 11h45. Após isso, Bolsonaro deverá sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas e, em seguida, seguirá para Joinville. Mais tarde, ele deverá fazer outra viagem, para pescar.

O presidente publicou sua agenda nas redes sociais e falou sobre a viagem para pescar em São Francisco do Sul em sua live semanal no Facebook, nesta quinta-feira (17). A previsão é que Bolsonaro chegue no município por volta de 15h20.

Nesta semana, as chuvas em Santa Catarina provocaram enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra, afetando mais gravemente cidades do Vale do Itajaí. De acordo com boletim da Defesa Civil das 22h30 de quinta, nove pessoas estavam desaparecidas.

Também segundo a Defesa Civil estadual, entre as cidades mais afetadas estão Aurora, Ascurra, Rio do Sul e Apiúna, mas há ainda estragos na Grande Florianópolis, em São José, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz, e no Oeste do estado.