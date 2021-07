Bolsonaro sobre vetar o Fundão: ‘tenho 15 dias para decidir, então vamos ver”

Redação 1Bilhão Educação Financeira Presidente da República, Jair Bolsonaro

Em sua primeira saída para conversar com apoiadores após a internação , o presidente da República, Jair Bolsonaro , comentou o aumento do fundo eleitoral. Ele culpou o presidente em exercício da Câmara , deputado Marcelo Ramos por ” atropelar ” o regimento.

“Mesmo hospitalizado eu apanho . (…) Teve um destaque para votar o fundo eleitoral de R$ 6 bilhões , e o presidente em exercício lá de Manaus, esqueci até o nome de tão insignificante, Marcelo Ramos, atropelou o regimento e não deixou votar”, disse.

Sobre a possibilidade de veto, o presidente ainda está indeciso. “Tenho 15 dias úteis para decidir, então vamos ver”.

O vice-presidente da Câmara acusou Bolsonaro de mentir para a população. ” Jair Bolsonaro sabe que está mentindo! O Governo dele enviou LDO com fundão eleitoral. Líderes do governo e filhos do Bolsonaro votaram a favor do fundão. Nem votei por estar presidindo a sessão. Presidente, você tem a caneta para vetar. Seja homem, assuma suas responsabilidades!”