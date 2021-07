Bolsonaro sobre caso Covaxin: “Não foi comprado nada, então não tem corrupção”

Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro, presidente da República

Em conversa com apoiadores na manhã desta sexta-feira (9), Bolsonaro comentou as denúncias de suposta corrupção na compra da vacina indiana Covaxin . O presidente negou irregularidades com a justificativa de que a compra não foi finalizada e aproveitou para atacar o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL).

“Não foi comprado nada, então não teve corrupção. Ninguém engravida por pensamento, a não ser o Renan Calheiros , que tem filho com a amante”, disparou.

O chefe do Executivo ainda atacou governos petistas sobre casos de corrupção e justificou que a única acusação de corrupção no seu governo foi protagonizada pelo “terceiro escalão”.

“Não foi gasto um centavo”, concluiu.