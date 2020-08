Bolsonaro seria oportunista se mudasse discurso sobre mortes, dizem aliados

Agência Brasil Ministro Edson Fachin defendeu proteção da Amazônia

Ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Edson Fachin disse que “nós precisamos de deixar de ser os parasitas em relação à Amazônia”. A fala foi feita nesta segunda-feira (10) durante uma videoconferência da Câmara de Comércio França-Brasil.

“O Brasil tem condições de ser maior do que é, de ter um ambiente de negócios sadio e recheado de desenvolvimento, sem agredir as florestas, sem dizimar os povos nativos, sem depauperar as condições dos cursos d’águas”, defendeu Fachin .

Nesta segunda (10), completa um ano do ” dia do fogo “, incêndios criminosos que ocorreram no Pará em 2019. Na última sexta-feira (7), o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou que o desmatamento na Amazônia aumentou 34,5% nos últimos 12 meses.

O ministro do STF defendeu que a “Amazônia tem na Constituição a sua carta de proteção”. “Aplicá-la seria preservar, permitir seu desenvolvimento e garantir um exemplo a outros povos. Não basta dizer que outros povos não fizeram seu dever de casa, podemos ser exemplo. Não atirar pedras, mas ser um exemplo”, afirma Fachin .