Bolsonaro se reúne com Fux, Pacheco e Lira na manhã desta quarta (14) no STF

Waldemir Barreto/Agência Senado Reunião acontece nesta quarta-feira (14) no Supremo Tribunal Federal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai se reunir às 11h desta quarta-feira (14) com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O encontro dos três Poderes foi marcado para acontecer no Supremo, em Brasília .

A reunião foi combinada durante uma conversa entre Bolsonaro e Fux nessa segunda-feira (12) . “Convidei o presidente da República para uma conversa diante dos acontecimentos. Debatemos quão importante é para democracia brasileira o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. O presidente entendeu”, disse o presidente do STF.

“O presidente entendeu… e ao final nós combinamos uma reunião entre os três Poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político”, acrescentou.

Nas últimas semanas, Bolsonaro atacou ministros do Supremo que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), voltou a questionar a lisura das urnas eletrônicas e colocou em xeque até mesmo a realização das eleições de 2022 .

Além disso, o mandatário teceu diversas críticas ao presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. Durante entrevista, o chefe do Executivo acusou Barroso de querer “destruir a nossa democracia”, chamou-o de “imbecil” e afirmou que o magistrado “defende pedofilia”, liberação das drogas e aborto .