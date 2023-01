Bolsonaro se pronuncia sobre atos de vandalismo ocorridos em Brasília

Foto: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro se pronunciou sobre os atos de vandalismo ocorridos em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (8) que “depredações e invasões de prédios públicos” fogem à regra da democracia, mas também criticou seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a esquerda.

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridas no dia de hoje, assim como as praticadas pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, escreveu Bolsonaro, que está nos EUA desde antes do fim de seu mandato, no Twitter.

“Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”, acrescentou.

Ainda que de forma indireta, essa é a primeira vez que Bolsonaro reconhece Lula como presidente. O petista havia acusado seu antecessor de insuflar atos golpistas.

Fonte: IG Nacional