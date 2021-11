Bolsonaro se irrita após comparações com viagem de Lula: “Pelo amor de Deus”

Reprodução/Flickr Bolsonaro se irrita com comparações com a viagem de Lula: “Pelo amor de Deus”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou e criticou as comparações que, segundo o mandatário, a imprensa passou a realizar com a sua ida aos Emirádos Árabes e a visita do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) à Europa.

“Eu vi na Globo News: ‘Bolsonaro é decepção, Lula é um sucesso’. Ah, pelo amor de Deus. Excelente viagem, conversas excepcionais. O que é reservado é reservado”, afirmou o mandatário no Qatar. Segundo Jair, o Brasil “cada vez mais assume destaque no mundo” e, por isso, há “grande interesse em várias áreas, em especial no agronegócio e na necessidade de segurança alimentar”.

Ainda em tom crítico a imprensa, o presidente afirmou que a mídia “continua batendo na tecla de falar mal do Brasil” após a sua fala de que a Amazônia não pega fogo pois é úmida.





“Eu quero te convidar, vocês ficam falando, para ir com um galão de gasolina no coração da Amazônia e ver se pega fogo. Não pega fogo. Vocês continuam batendo na tecla de falar mal do Brasil”, disse o capitão do Exército.