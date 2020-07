Bolsonaro se enrola ao falar de cloroquina e é comparado nas redes: “Dilmou”

Reproudção/Facebook O presidente Jair Bolsonaro mostra caixas de hidroxicloroquina e Annita em trecho de live

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi comparado pelos internautas a ex-presidente petista Dilma Rousseff (PT) após a live realizada na manhã desta quinta-feira (16). O chefe do executivo acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. No início da manhã desta sexta-feira (17), a hashtag “Dilmou” estava nos Trending Topics do Twitter Brasil.

A repercussão é resultado de uma fala confusa de Bolsonaro sobre o uso da cloroquina, medicamento que ele diz ter usado para tratar a Covid-19 , apesar de não existir comprovação científica sobre a eficácia da droga. Pontos desconexos na fala do presidente foram comparados a um pronunciamento de Dilma .

“Não tem comprovação que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem”, disse Bolsonaro ao vivo pelo Facebook. Em 2015, às vésperas do impeachment , Dilma disse: “Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder”.