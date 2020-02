Bolsonaro se diz otimista com aprovação de reformas tributária e administrativa

arrow-options Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro disse estar otimista com aprovação das reformas tributária e administrativa

O presidente Jair Bolsonaro demonstrou, nesta segunda-feira (3), estar confiante na aprovação das reformas tributária e administrativa no Congresso neste ano.

Leia também: Governadores pedem redução de impostos federais para baratear combustíveis

“Essas medidas, com apoio do parlamento brasileiro, dão mostras mais que suficientes para dentro e fora do Brasil que estamos no caminho certo”, disse Bolsonaro durante almoço com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

No encontro, que aconteceu na capital paulista, o presidente não deu detalhes sobre a conversa que teve no domingo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas destacou que o parlamentar quer ser protagonista no processo de aprovação das reformas.

“Ele tem se mostrado mais do que simpático. Ele quer ser protagonista nesta questão”, afirmou o presidente.

Apesar do otimismo de Bolsonaro, porém, as propostas do governo federal ainda não foram encaminhadas ao Legislativo. Segundo ele, as duas reformas [tributária e administrativa] estão “para chegar” no Congresso.

Leia também: Entrada do Brasil na OCDE será tema de reunião do grupo nesta quarta-feira

Com uma lista de 32 projetos apontados como prioritários pelo Palácio do Planalto — a relação foi encaminhada aos parlamentares pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Carlos Ramos — o Congresso retoma seus trabalhos nesta segunda-feira (3), após o recesso, com apenas três deles prontos para votação. Os demais ainda precisam passar por comissões.