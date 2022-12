Bolsonaro revela quem serão seus assessores após sair da Presidência

Isac Nóbrega/PR – 26.11.2022 Jair Bolsonaro

Nesta terça-feira (27) foram publicados no DOU ( Diário Oficial da União ) os nomes dos oito aliados que vão trabalhar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) depois que ele deixar o cargo. Todo ex-presidente pode ter funcionários pagos pela Presidência da República.

De acordo com o texto da lei 7.474, de 8 de maio de 1986, qualquer ex-chefe do Executivo federal pode contar com quatro servidores para segurança e apoio pessoal, dois servidores para assessoramento superior, dois motoristas e dois veículos oficiais da União.

Boa parte das nomeações de Bolsonaro possui ligação com as Forças Armadas. O atual presidente da República deixará o cargo no dia 1° de janeiro, quando entregará a função para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O atual governante do Brasil tentou ser reeleito, mas perdeu o segundo turno para o petista no dia 30 de outubro. Desde então, ele tem optado por ficar mais recluso e recebendo poucos aliados no Palácio da Alvorada.

Os nomeados trabalharão na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de Administração a partir do 1° dia de 2023.





Confira quem são os profissionais que trabalharão com Bolsonaro em 2023

João Henrique Nascimento de Freitas trabalhará como assessor especial. Ele ocupa atualmente o cargo de assessor-chefe da assessoria especial da Presidência da República.

Max Guilherme Machado de Moura será assessor. Ele é primeiro-sargento da PM do Rio de Janeiro e concorreu ao cargo de deputado federal, mas não foi eleito ao ter menos de 9,5 mil votos.

Sérgio Rocha Cordeiro ocupará o cargo de assessor. O capitão da reserva emprestou sua casa para que Bolsonaro fizesse suas lives durante as eleições.

Marcelo Costa Câmara será assessor. Atualmente, é assessor especial do gabinete pessoal de Bolsonaro.

Ricardo Dias ocupará o cargo de assistente. Ele é suboficial da Marinha.

Estácio Leite da Silva Filho será assistente técnico. Ele é segundo-sargento do Exército.

Jossandro da Silva trabalhará como assistente técnico. Ele é segundo-tenente do Exército.

Osmar Crivelatti ocupará a função de assistente. Ele também é segundo-tenente do Exército.

Fonte: IG Política