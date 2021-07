Bolsonaro retoma alimentação e tem melhora, mas segue sem previsão de alta

Reprodução/Twitter Bolsonaro segue sem previsão de alta, informa boletim médico

Novo boletim médico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indica que ele continua “evoluindo satisfatoriamente”. Segundo o texto, divulgado na noite desta sexta-feira (16), o presidente passou por um exame de tomografia do abdômen, que apontou melhora no quadro.

Ainda segundo a nota do Hospital Vila Nova Star, Bolsonaro aceitou bem o início da alimentação, mas segue sem previsão de alta hospitalar.

Bolsonaro foi internado em Brasília na madrugada dessa quarta-feira (15) após sentir fortes dores abdominais. O presidente foi transferido à capital paulista para avaliar a necessidade de cirurgia , descartada pelos médicos até o momento.

Você viu?





Confira o boletim médico na íntegra:

“O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua evoluindo satisfatoriamente. Nesta tarde, o paciente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação. Segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar.”

*Matéria em atualização