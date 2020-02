Bolsonaro repete de “banana” contra imprensa e cobra elogios

arrow-options Agência Brasil Ministro Sergio Moro defendeu diminuição do número de crimes no Brasil

O ministro Sergio Moro , da Justiça e Segurança Pública, disse neste sábado (15) “que não se resolve a criminalidade abrindo as portas das cadeias”. O comentário foi feito pelo ministro nas redes sociais ao tratar dos dados penitenciários do Brasil . Segundo informações do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), a quantidade de presos no País era de 773 mil, número 4% maior que o de 2018.

“Do atual Ministério da Justiça, você não vai ouvir o surrado discurso de que se prende demais no Brasil. Precisamos, sim, melhorar as prisões e a reabilitação dos presos. Mas não se resolve a criminalidade abrindo as portas das cadeias”, escreveu Moro no Twitter.

São 773.151 presos no Brasil. Número absoluto elevado. O número relativo, de 367,91 presos por cem mil habitantes, não é dos maiores em comparação com o mundo. De todo modo, o único meio de diminuir o número de presos é diminuindo o número de crimes, não há outra alternativa. — Sergio Moro (@SF_Moro) February 15, 2020

Na sequência de publicações, o ministro reconheceu que o número é alto, mas fez uma ponderação com base na taxa de presos por habitantes. “O número relativo, de 367,91 presos por 100 mil habitantes, não é dos maiores em comparação com o mundo”, disse.

“De todo modo, o único meio de diminuir o número de presos é diminuindo o número de crimes, não há outra alternativa”, completou.