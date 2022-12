Bolsonaro renova concessão da Globo, Band e Record por mais 15 anos

Isac Nóbrega/PR – 26.11.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) renovou a concessão da TV Globo, TV Record e TV Bandeirantes por mais 15 anos, nessa terça-feira (20). A medida faz com que as emissoras tenham funcionamento autorizado pelo período liberado. As renovações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta (21).

Além da assinatura de Bolsonaro , o decreto contou com o nome do agora ex-ministro das Comunicações Fábio Faria . A exoneração de Faria também foi publicada no DOU de hoje .

De acordo com o texto, foram renovadas as concessões da TV Globo em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco; da rádio e TV Bandeirantes em Minas Gerais; e da rádio e TV Record em São Paulo.

Ao longo de seu governo, entre diversas críticas, Bolsonaro ameaçou não renovar a concessão da TV Globo, além de dizer que colocaria critérios mais rígidos para que a emissora continuasse a operação.

No caso do SBT , Bolsonaro também já assinou a renovação da concessão, que foi publicada no Diário Oficial em 13 de dezembro. O aval, porém, não foi assinado por Fábio Faria, mas pelo secretário de Radiofusão Maximiliano Martinhão.

Faria é casado com Patrícia Abravanel , filha de Silvio Santos , apresentador, empresário e dono da emissora. Desde que assumiu o Ministério das Comunicações, o agora ex-ministro afirmou que não assinaria nenhum ato relacionado ao SBT.

As concessões para exploração de canais de televisão abertos duram 15 anos no Brasil. A detentora da outorga solicita sua renovação ao Ministério das Comunicações , que encaminha parecer ao Palácio do Planalto. O presidente envia seu parecer ao Congresso, que vota sobre a renovação ou não em Plenário.

São necessários votos de 3/5 do Congresso para a concessão de uma emissora de TV não ser renovada.

