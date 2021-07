Bolsonaro recria Ministério do Trabalho e Onyx ocupa quarta cadeira no governo

Palácio do Planalto/Flickr O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Emprego e Renda, Onyx Lorenzoni

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28) a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, cujo ministro será Onyx Lorenzoni. O braço direito de Jair Bolsonaro no Planalto ocupará sua quarta vaga no governo, já foi ministro da Cidadania, da Casa Civil, Secretário Geral da Presidência e agora cuidará do Emprego e Renda.

O decreto foi assinado pelo Ministro Paulo Guedes, e representa o 23º ministério do governo Bolsonaro, que havia prometido, em campanha, governar com apenas 15. O ministério nasce robusto, com 13 secretarias e 7 conselhos e câmaras.

A ‘mini reforma ministerial’ promovida pelo presidente se deu em função da acomodação de Ciro Nogueira na Casa Civil, segundo interlocutores, “para melhorar o diálogo com o Senado”. Com isso, o antigo ocupante do cargo, Luiz Eduardo Ramos, deve ir para o antigo posto de Lorenzoni, a Secretaria Geral Presidência.

Ciro postou ontem (27) que aceitou o convite de Bolsonaro, que prometeu ” a alma do governo” ao líder do Centrão.