Bolsonaro recebe homenagem na Ales nesta sexta (10)

A Assembleia Legislativa (Ales) receberá nesta sexta-feira (10) o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Por proposição da Mesa Diretora, a Casa realizará uma sessão solene especial, às 15 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. O atual presidente de honra do Partido Liberal (PL) será duplamente homenageado, com a Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria concedida pela Assembleia, e também com o título de cidadão espírito-santense.

As homenagens foram propostas, respectivamente, pelos deputados Delegado Danilo Bahiense e Capitão Assumção, ambos correligionários do ex-chefe de Estado, e estão previstas na Resolução 6.220/2019 e no Decreto Legislativo 2/2023.

Além dos proponentes, também devem compor a mesa durante a solenidade outros deputados estaduais, o senador Magno Malta (PL), deputados federais e prefeitos. Também está previsto um momento de louvor com a cantora Danúbia Jordão, após a execução do Hino Nacional.

A sessão será conduzida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense. “Será um momento festivo, no qual poderemos dialogar e celebrar com os patriotas. Agradecemos ao presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, pela sensibilidade de verificar e de organizar com os deputados a estrutura da Casa para esta solenidade que receberá uma autoridade com nível de chefe de Estado. Houve um tremendo esforço dos nossos servidores para que a organização desta solenidade pudesse acontecer”, afirma.

Estrutura e segurança

Na ocasião, a Ales funcionará com forte esquema de segurança e todas as pessoas que entrarem na Casa passarão por revista. Serão instalados dois telões para que as pessoas possam acompanhar melhor a solenidade, um no pilotis do prédio do Legislativo e outro na área externa da Assembleia. A entrada de pessoas no prédio será limitada à lotação do espaço reservado para o público acompanhar a sessão.

Já a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) cuidará de resguardar o ex-presidente Jair Boslonaro. No entanto, a assessoria de comunicação da pasta não divulgou detalhes do esquema.

Imprensa

Os veículos de comunicação interessados em realizar a cobertura da sessão solene devem credenciar previamente seus repórteres. As regras são as seguintes:

TV: Podem credenciar duas pessoas, um repórter e um cinegrafista.

Demais veículos de comunicação: Podem credenciar um repórter e um fotógrafo.

É fundamental que os veículos de comunicação identifiquem seus profissionais com nome e número de identidade até quinta-feira (9), às 18 horas.

Sem o devido credenciamento prévio, não será permitida a entrada na Sala de Imprensa. Além disso, os repórteres deverão estar devidamente identificados. É importante salientar que não está prevista entrevista coletiva na Assembleia Legislativa. As informações de credenciamento devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].



Fonte: POLÍTICA ES