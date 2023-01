Bolsonaro rebate Lula e diz que caso Yanomami é “farsa da esquerda”

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil – 03.10.22 O agora ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu, neste domingo (22), as falas do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou que a culpa é dele pela crise humanitária dos povos Yanomamis.

“Um crime premeditado” e um “genocídio”, disse o petista se referindo a Bolsonaro em uma rede sociais.

Em seu canal no Telegram, Bolsonaro apontou o caso dos Yanomamis como “mais uma farsa da esquerda” , e destacou ações que seu antigo governo fez em prol do território indígena em quatro anos.

“Os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de Atenção Básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, o SasiSUS”, alegou.

“O Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus em Povos Indígenas é o legado de um planejamento que atendeu os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) e englobou diversas iniciativas a partir de 2020. Assim, foi possível ampliar 1,7 mil vagas no quadro de profissionais na saúde indígena e a contratação de 241 profissionais”, destacou.

Ainda segundo Bolsonaro, o governo dele adotou protocolos sanitários de entrada no local durante a crise sanitária e operações ofertaram consultas especializadas à população local.

“As 20 operações contaram ainda com parceria do Ministério da Defesa, além de outras organizações governamentais e não governamentais. Foram atendidas localidades dos seguintes distritos: Alto Rio Negro, Vale do Javari, Leste de Roraima, Yanomami, Amapá e Norte do Pará, Xavante, Araguaia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alto Rio Juruá, Kayapo do Pará, Guama Tocantins e Alto Rio Solimões”, detalhou.

Lula afirma que crise Yanomami é “genocídio”

Após viajar a Roraima no sábado, Lula se pronunciou neste domingo (22) afirmando que o abandono dos povos Yanomamis pela gestão de Bolsonaro é “mais que uma crise humanitária”.

“O que vi em Roraima foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomamis, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro”, publicou o petista nas redes sociais. Lula e comitiva com três ministros estiveram nesse sábado em Roraima, onde visitaram a Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami após técnicos do Ministério da Saúde encontrarem diversos casos de desnutrição e doenças entre os indígenas.

“Os indígenas serão tratados com dignidade”, reiterou o presidente.

“Não haverá mais genocídios. A humanidade tem uma dívida histórica com os povos indígenas, que preservam o meio ambiente e ajudam a conter os efeitos das mudanças climáticas. Essa dívida será paga, em nome da sobrevivência do planeta”, completou.

Fonte: IG Política