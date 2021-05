Bolsonaro quer que Senado aprove R$ 4 bi de crédito; veja quem recebe

Redação 1Bilhão Educação Financeira Senado precisa aprovar o crédito internacional

O governo federal enviou para o Senado o acordo firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento ( BID ) para a abertura de uma nova linha de crédito de até US$ 750 milhões ( R$ 4 bilhões ) para micro, pequenas e médias empresas.

O programa também prevê um aporte de US$ 100 milhões (R$ 535 milhões) pelo BNDES . Ao todo, o volume destinado para as empresas será de aproximadamente R$ 5 bilhões . Para ser confirmado, o programa precisa ser apreciado pelo Senado Federal.

Você viu?

O financiamento é parte do programa de crédito emergencial para manter o funcionamento das empresas e a manutenção dos empregos diante da pandemia da Covid-19. Além disso, o empréstimo também visa à recuperação do investimento produtivo e a facilitar a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, bens e serviços para a produção.

A projeção do Ministério da Economia e do BID é de que a medida beneficie 11 mil empresas de até médio porte que foram afetadas pela crise.

O empréstimo tem prazo de 25 anos, com um período de carência de 5 anos e meio e taxa de juros baseada na Libor (sigla para London Interbank Offered Rate, taxa referencial utilizada para o cálculo de grandes empréstimos realizados entre instituições financeiras). Para as empresas, as condições variam conforme análise de crédito junto ao BNDES.