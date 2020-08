Bolsonaro quer pagar mais que Guedes no Renda Brasil e gera impasse

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Bolsonaro quer valor mais alto no Renda Brasil

O presidente Jair Bolsonaro quer pagar mais no Renda Brasil , e não aceitou o valor proposto pela equipe econômica nesta segunda-feira (24). A informação é do blog da jornalista Andréia Sadi, no G1.

O Renda Brasil irá substituir o Bolsa Família e ficará também no lugar do atual auxílio emergencial . De acordo com fontes ouvidas por Andréia Sadi, o ministro da Economia, Paulo Guedes , quer pagar R$250 no programa, mas Bolsonaro quer um valor maior.

Técnicos da equipe econômica alegam, porém, que se o valor for aumentado, a conta não fecha. O pedido de Bolsonaro gera, portanto, um impasse no governo, e não há decisão definitiva sobre o valor do Renda Brasil .

A transição do auxílio emergencial para o Renda Brasil é uma prioridade de Bolsonaro, que tem ganhado bastante popularidade com o benefício. A popularidade se dá, sobretudo, no Nordeste, região tradicionalmente dominada pela oposição.