Bolsonaro presta homenagem a mortos por Covid-19 com Ave Maria; veja vídeo

Reprodução Em live, ministro Paulo Guedes e Jair Bolsonaro enquanto Gilson Machado Neto, presidente da Embratur, toca Ave Maria





Em transmissão ao vivo realizada em sua página do Facebook, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu prestar uma homenagem aos mortos pela Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus no Brasil. Ele pediu ao presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, que estava presente, que tocasse a música ‘Ave Maria’ em uma sanfona.





Os assuntos tratados na live passaram por ações de combate à pandemia do novo coronavírus, além de extensão do auxílio emergencial e outras medidas econômicas. A transmissão contou com participação do ministro da Economia, Paulo Guedes .

Antes do início dos assuntos tratados, ele fez uma homenagem aos brasileiros que foram vítimas fatais da pandemia do novo coronavírus.

“Nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram, vítimas do coronavírus”, disse Bolsonaro. “Então vou pedir ao Gilson que toque pra gente aí, ‘Ave Maria’”, disse.

Em seguida, Neto começa a tocar e cantar o início da música. Enquanto a homenagem é feita, Guedes e Bolsonaro estão em silêncio e com expressão séria.

Brasil: 55 mil muertes. Bolsonaro decide hacer un homenaje a las víctimas fatales por Covid-19, llevando al presidente de Embratur a su “en vivo” para que toque y cante “Ave Maria”. Es el gobierno más insensible, peligroso, y bizarro del planeta.

Vía @SamPancher . pic.twitter.com/X2oVs1lTC5 — Martín Fernández (@Martincho78) June 25, 2020





Nesta quinta-feira (25), o Brasil chegou aos 54.971 óbitos causados pela Covid-19 . O número de casos passou dos 1,2 milhão em todo país.