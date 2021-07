Bolsonaro poderá tirar parte do intestino, diz jornalista

Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro corre o risco de tirar um pedaço de seu intestino

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi diagnosticado com uma inflamação em seu intestino, após passar a manhã desta quarta-feira (14) internado no Hospital das Forças Armadas . Por volta das 4h da madrugada, o capitão deu entrada na unidade hospitalar com dores abdominais.

A decisão de tirar uma parte do intestino do presidente será tomada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, que atualmente trabalha em São Paulo e agora se encaminha a Brasília para avaliar Jair Bolsonaro.

Segundo o jornalista, nenhuma decisão será tomada até que Antônio chegue ao Hospital das Forças Armadas.





Macedo é gastroenterologista e especialista em cirurgia robótica, oncológica e laparoscópica de altas complexidades. Ele foi o profissional responsável por outras cirurgias que Bolsonaro realizou em 2019.