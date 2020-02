Bolsonaro oficializa Onyx no Ministério da Cidadania e Braga Netto na Casa Civil

arrow-options Agência Brasil Avião da FAB

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado adiou, nesta quinta-feira (13), mais uma vez a análise de um projeto que restringe o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) por autoridades. O texto em debate na comissão está na pauta desde a semana passada, mas a votação foi adiada para depois do carnaval.

Durante a reunião desta quinta, a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) pediu vista do projeto, afirmando que o Ministério da Defesa e Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estão preparando um decreto para criar novas regras para o uso das aeronaves da FAB . Além da comissão, o projeto precisa ser analisado pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados.

O projeto foi apresentado em 2015 pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS), mas foi colocado na pauta de votação após o então secretário-executivo da Casa Civil , Vicente Santini , usar uma aeronave da FAB para uma viagem à Índia. Santini foi exonerado e o governo afirmou que iria observar o uso dos aviões com mais rigidez. O relator do projeto, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), leu o relatório nesta quinta, com duas alterações ao texto inicial.

Além de prever que os aviões da FAB serão usados “exclusivamente, para desempenho de atividades próprias dos serviços públicos e missões oficiais”, o projeto determina que as autoridades que podem usar as aeronaves só poderão fazê-lo a serviço ou por motivo de segurança ou emergência médica.

Cada vez que as aeronaves forem usadas, as autoridades deverão registrar a finalidade da utilização; os passageiros; a carga transportada, se existente; o percurso; quem autorizou a missão; a tripulação; e a permanência prevista em cada localidade. De acordo com a proposta, o governo terá de disponibilizar as informações trimestralmente, além de encaminhar ao Tribunal de Contas da União (TCU) os relatórios dos voos oficiais realizados no período.

Questionado pelo GLOBO se o governo informou quando o decreto será publicado, o relator disse que não, mas o projeto será votado mesmo se o Executivo baixar uma medida sobre o tema. “Podemos incluir o decreto no relatório, mas vamos votar esse projeto. O presidente (da comissão, senador Nelsinho Trad) concedeu vista de 15 dias por causa do Carnaval, se não já votaríamos na semana que vem”, afirmou Coronel.

No início deste mês, logo após exonerar Santini pela segunda vez, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que deu ordens verbais sobre as restrições de uso dos aviões da FAB à sua equipe, e que sua palavra “vale mais do que um pedaço de papel”. Horas antes, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, havia dito que o governo iria reformular as regras para uso das aeronaves por autoridades.