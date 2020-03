Bolsonaro não tem infecção por coronavírus, confirma Planalto

Homem de 37 anos estava inconformado com término fazia ameaças contra a vítima e a família dela. Localização enviada por celular facilitou resgate

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por estupro e sequestro de uma adolescente de 14 anos em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (13). De acordo com a polícia, os dois mantinham um relacionamento virtual que havia sido rompido recentemente pela garota.

A vítima, que mora em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, conheceu o preso por meio de uma rede social. Os dois começaram um namoro online, mas quando a jovem decidiu terminar a relação, o suspeito passou a fazer ameaças contra ela e a família.

A adolescente marcou um encontro com o ex na tarde de quinta-feira (12) no terminal Rodoviário de São José dos Campos. Segundo a polícia, o suspeito fez a menina sair da cidade e ir com ele até onde morava, na capital.

Com medo, a adolescente mandou mensagem para os pais e disse que estava sendo impedida de deixar o local. O pai pediu a localização para a filha, foi até a Delegacia de São José dos Campos e registrou boletim de ocorrência.

Equipes do Garra e da Delegacia Anti-Sequestro foram até o endereço informado. O suspeito tentou fugir, mas acabou preso. Com ele, a polícia apreendeu uma arma falsa, sete máquinas de cartão de crédito, algemas, um notebook e um celular.

Na delegacia, a adolescente contou que sofreu abuso sexual. Ela foi encaminhada ao Hospital Perola Byington para passar por exames. O preso já tinha passagem pela polícia por estelionato e uso de documento falso. Ele foi autuado por cárcere privado, estupro, e resistência a prisão e na manha desta sexta passou por audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda.