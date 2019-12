Bolsonaro leva tombo no banheiro e vai para hospital em Brasília

arrow-options Agência Brasil Bolsonaro sofreu queda no banheiro do Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro levou um tombo no banheiro na noite desta segunda-feira (23) e foi levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília . Segundo a fonte que informou sobre o acidente, o caso não seria “grave”.

De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo , o presidente teria escorregado e batido a cabeça e, por isso, precisou ser atendido rapidamente. À publicação, um interlocutor de Bolsonaro disse que o presidente está consciente e que a situação é “tranquila”.



O comboio presidencial deixou o Palácio da Alvorada em alta velocidade por volta das 21h10. Ele foi levado de carro para o local. A ambulância que geralmente acompanha o comboio ficou para trás durante o trajeto.

Em nota (íntegra abaixo), o Palácio do Planalto informou que o presidente foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações. Ainda segundo a nota, Bolsonaro ficará de seis a 12 horas em observação no hospital.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno , chegou ao hospital logo após Bolsonaro. À TV Globo, o ministro disse que o presidente “está bem”.

Mais cedo, pouco antes do incidente, Bolsonaro recebeu visita do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Alvorada. O parlamentar disse que foi até lá para cumprimentar o presidente e desejar boas festas de fim de ano a ele.

Veja a nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto:

O Presidente Jair Bolsonaro teve uma queda no Palácio da Alvorada. Foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas. Foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio , que não detectou alterações. Ficará em observação no hospital por 6 a 12 horas.