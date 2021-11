Bolsonaro leva o jogador Maurício Souza para falar com apoiadores

Reprodução Jair Bolsonaro e Maurício Souza

O presidente Jair Bolsonaro levou nesta segunda-feira o jogador de vôlei Maurício Souza , que fez comentários homofóbicos nas redes sociais, para a conversa que costuma ter com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Eles chegaram no mesmo carro e algumas pessoas aproveitaram para tirar foto com os dois.

Maurício foi dispensado pelo Minas Tênis Clube no fim de outubro em razão de suas postagens. A decisão foi tomada após pressão de patrocinadores. Em 12 de outubro, o jogador criticou a história em quadrinhos do novo Super-Homem, na qual há um beijo entre o personagem e outro homem. “Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar…”, escreveu o jogador. E ainda criticou a decisão da TV Globo de usar pronome neutro nas novelas, em respeito a pessoas que preferem não se identificar a um gênero específico.

— Alguém conhece esse cara aqui? — perguntou Bolsonaro quando Maurício abriu a porta e saiu do carro.

— Vou ensinar o Maurício a jogar vôlei, porque ele está meio devagar — acrescentou o presidente.

— Amo o Maurício — disse uma apoiadora.

Em outubro, a montadora Fiat e a produtora de aço Gerdau, patrocinadoras do Minas, pediram ao clube “medidas cabíveis”, tendo em vista que Maurício realizou um discurso de ódio.