Bolsonaro inaugura trecho de transposição sem governadores

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou um trecho da transposição do Rio São Francisco nesta sexta-feira (26). Entretanto, os governadores do Ceará, Camilo Santana (PT), e de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) não compareceram à inauguração.

Bolsonaro confirmou que convidou os governadores para a inauguração durante uma transmissão ao vivo feita por ele na véspera do evento. A assessoria do governo de Pernambuco disse que foi informada sobre o evento no final da tarde de quinta-feira e que, por conta da pandemia, não conseguiu enviar um representante.

Já o governador Camilo Santana utilizou seu Twitter para dizer que não deverá comparecer ao local da transposição até que a pandemia de Covid-19 seja contida. Ele também elogiou o trabalho dos governos federais que viabilizaram a obra. Confira:

Hoje é um dia importante para o nosso Ceará: a chegada das águas do São Francisco, uma obra de imensa relevância para nosso estado. Que foi concebida e tocada no Governo Lula, com apoio do ex-ministro Ciro, e continuada pelos Governos Dilma, Temer e, agora, Jair Bolsonaro (Cont.) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) June 26, 2020

Em entrevista, Bolsonaro disse estar feliz em poder levar água para quem precisa e comemorou a conclusão das obras do trecho. “É uma novela que está chegando ao fim”.