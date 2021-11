Reprodução/Flickr Bolsonaro homenageia xeque do Qatar com mais alta condecoração do país

O presidente da Jair Bolsonaro (sem partido) concedeu o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao emir Tamim Bin Hamad Al-Thani, xeque dos Emirados Árabes. O emir é membro da família real dos Emirados Árabes Unidos e integra o mais alto escalão do país e representante do Qatar.

A gratulação foi feita pelo presidente no dia 17 de novembro, durante sua passagem pelo Qatar, mas foi oficializada hoje no Diário Oficial da União (DOU).

Recentemente, Bolsonaro fez viagem oficial pelo Oriente Médio. Durante a viagem pela região, o presidente se encontrou com autoridades locais, visitou a Expo Dubai 2020 e realizou uma sessão de assinaturas de atos internacionais.





O Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul já foi concedido a figuras como a Rainha Elizabeth II, Che Guevara, Nicolás Maduro, Nelson Mandela e Bashar al-Assad.