Bolsonaro faz motociata e volta a atacar urnas: “Querem decidir no tapetão”

Reprodução / Facebook Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante motociata em SC

O presidente Jair Bolsonaro participou de passeio de moto em Florianópolis na manhã de hoje (7). Em um dos vídeos do passeio divulgados por Bolsonaro nas suas redes sociais, o presidente agradece o “apoio indescritível” dos participantes da motociata e das pessoas que esperaram por sua passagem pelas ruas. Nas imagens, o mandatário aparece cercado de apoiadores, com trajes de motoqueiro e, assim como a maior parte dos participantes, sem máscara de proteção contra a Covid-19.

O evento teve início na Via Expressa Sul da capital de Santa Catarina, onde foi marcado o ponto de concentração dos participantes do passeio. De lá, seguiram pelas vias da cidade.

Enquanto ainda estava em um carro a caminho do ponto de concentração, Bolsonaro voltou a defender o voto impresso . “A democracia nasce do voto responsável e contabilizado. Nós todos, políticos, deputados, senadores, presidente, autoridades indicadas por políticos, temos o dever de ouvir a nossa população”, disse. “Querem decidir, no tapetão as coisas. Não pode ser dessa maneira. A democracia nasce do voto responsável e contabilizado”.

Nas imagens, maioria dos apoiadores estava sem máscara de proteção contra a Covid-19





Na última semana, Bolsonaro fez sua maior investida em defesa do voto impresso durante transmissão ao vivo . O mandatário convocou a imprensa e exibiu o que ele chama de “evidências” de que a eleição de 2018 teria sido alvo de fraude. Os argumentos de Bolsonaro, no entanto, são rebatidos pelo TSE .

As urnas eletrônicas não têm conexão com a internet, o que inviabiliza que hackers tenham êxito ao tentarem acessar o sistema e sua segurança é garantida por ferramentas tecnológicas, equipamentos físicos e sistemas de auditagem abertos a qualquer cidadão.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, vem sendo alvo de ataques constantes do chefe do Executivo por defender o sistema eletrônico nas eleições . Barroso afirma que jamais foi documentado um episódio de fraude nas eleições realizadas com as urnas e que o discurso de Bolsonaro, no qual diz que se ele perder houve fraude, é a fala de quem “não aceita a democracia”.

Nessa quarta-feira (4), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a inclusão de Bolsonaro como investigado no Inquérito das Fake News , que apura a divulgação de informações falsas.

Este é o segundo dia de visita de Bolsonaro a Santa Catarina. Ontem, o presidente visitou a cidade de Joinville, onde participou da entrega de dois caminhões doados pelo Exército ao Corpo de Bombeiros Voluntários do município. Durante a cerimônia, Bolsonaro foi condecorado com a Ordem da Machadinha, comenda máxima dos bombeiros da cidade. Bolsonaro também se reuniu com um grupo de empresários de Joinville.

Em discurso após o evento de hoje em Florianópolis, Bolsonaro afirmou que amanhã (8) participará de novo passeio de moto, em Brasília, em homenagem ao Dia dos Pais.

— Com informações da Agência Brasil