Bolsonaro elogia Pazuello e diz que gestão de Mandetta na Saúde foi “desgraça”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou nesta quinta-feira (30) o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e disse que a gestão dele à frente da pasta da Saúde foi uma “desgraça”. O comentário foi feito pelo presidente em sua tradicional live semanal realizada no Facebook. Bolsonaro também elogiou o general Eduardo Pazuello, que comanda interinamente o ministério.

Nesta quinta, o Brasil chegou à marca de 91 mil mortos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), mas ele não fez comentários sobre os óbitos. Bolsnaro se limitou a dizer que Pazuello faz um “excelente trabalho”.

Ao falar sobre ter um militar à frente do ministério da Saúde, Bolsonaro criticou Mandetta, que foi demitido no dia 16 de abril após ir contra a recomendação da cloroquina e defender o isolamento no combate à Covid-19. “Tivemos um médico e olha a desgraça que foi”, disparou.

Para Bolsonaro, o general da ativa que assumiu após a saída de Nelson Teich é um bom gestor e isso justifica sua permanência. “Sem ele, a Olimpíada do Rio não teria acontecido”, avaliou o presidente. “Ele também organizou a operação Acolhida em Roraima, com quem fugiu da ditadura venezuelana”, completou.

Cloroquina

Bolsonaro também falou sobre como a cloroquina foi importante no seu processo de recuperação e voltou a associá-la diretamente a sua cura da Covid-19. Ele agradeceu “primeiro a Deus e depois à medicação que foi dada, que foi a hidroxicloroquina”.

Segundo o presidente, após tomar o medicamento, ele “já estava bom”. “Se foi coincidência ou não, eu não sei, mas funcionou”, afirmou Bolsonaro.

Ele ainda complementou dizendo que outros ministros que também foram diagnosticados com a Covid-19 fizeram uso do medicamento e apresentaram melhora no quadro clínico.

“Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem. Acharam até um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser… agora depois de 20 dias dentro de casa, a gente pega outros problemas. Eu peguei mofo, mofo no pulmão”, disse o presidente.

Ainda durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro fez elogios à vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida na Inglaterra. Parte da pesquisa está sendo desenvolvida aqui, com testes em pacientes, pois o governo entrou em um consórcio para o desenvolvimento da vacina.

“Se fala muito sobre a vacina da Covid-19. Nós entramos naquele consórcio de Oxford, e pelo que tudo indica (a vacina) vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal?”, disse o presidente, fazendo referência à vacina chinesa.