Bolsonaro elogia Augusto Aras em live: “Está tendo uma atuação excepcional”

Presidente Jair Bolsonaro falou bem de Aras em live

Durante uma live em seu Facebook, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) rasgou elogios ao procurador geral da República, Augusto Aras.

Para o presidente, Aras teve papal fundamental em ações de desenvolvimento econômico e pautas pró governo federal.

“Eu o conheci em Agosto do ano passado. Ele me foi apresentado para ser chefe do Ministerio Público e eu gostei gostei muito dele. A primeira impressão foi a melhor possível. Ele esta tendo uma atuação, ao meu ver, excepcional”, comentou Bolsonaro.

O presidente também comentou como Aras proiriza questões importantes ao olhos do governo federal, em especial a economia. “Numa coisa que as pessoas não dão muito valor, as pautas economicas, então ele procura defender o livre mercado e o governo federal nessas questões”, completou.