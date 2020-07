Bolsonaro é bicado por ema ao tentar alimentar animal na Alvorada

Ichiro Guerra / Presidência da República / Arquivo Emas do Palácio da Alvorada

Contaminado pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e isolado no Palácio da Alvorada, em Brasília , o presidente Jair Bolsonaro decidiu tomar um banho de sol no fim da tarde desta segunda-feira (13), tentou alimentar uma da emas que ficam no local, mas terminou bicado pelo animal.

O registro, feito pelo portal Metrópoles, logo viralizou nas redes sociais e virou motivo de “piada”. “Nem a ema perdoou”, brincou o pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. “Essa ema nos representa”, disse a deputada federal Margarida Salomão (PT/MG).

Pedindo que os seguidores se “libertem do comunismo”, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também “brincou” com a revolução dos bichos e citou “mocréias” com o “sovaco cabeludo” que defendiam “o lula molusco”.

Apesar do susto, o presidente passa bem.

O presidente Jair Bolsonaro foi bicado por uma ema nesta segunda-feira, no jardim do Palácio do Planalto, em Brasília. A revolução dos bichos, gente. pic.twitter.com/T81AnjOgRn — William De Lucca (@delucca) July 13, 2020