Bolsonaro diz que vai aprovar fundo eleitoral para evitar pedido de impeachment

Com o objetivo de garantir maior proteção aos animais e reduzir o número de casos de doenças causadas por eles na população capixaba, o deputado Rafael Favatto (Patri) propôs uma medida que pode beneficiar organizações protetivas através da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em contas de energia e gás.

O Projeto de Lei (PL) 743/2019 especifica que as entidades deverão fazer o requerimento do benefício junto às empresas que prestam os serviços em questão.

Entretanto, para poder usufruir o direito, a matéria determina que seja apresentado junto ao requerimento do desconto, um comprovante que demonstre que a organização atua há mais de 12 meses como pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos.

Outra determinação exigida pelo projeto diz respeito à destinação do eventual benefício para outras instituições em caso de extinção do grupo.

“As associações protetivas colaboram com o objetivo de minimizar o risco de ocorrência de doenças e agravos à saúde. Convém frisar que os animais resgatados são tratados, reabilitados e encaminhados à adoção, no caso dos domésticos, ou reintroduzidos no ambiente, no caso de silvestres, diretamente, por associações protetoras, sem qualquer atuação ou subsídio do Poder Público”, defendeu Favatto em sua justificativa.

Tramitação

A proposição foi lida em plenário e seguiu para análise das comissões de Justiça, Meio Ambiente e Finanças.