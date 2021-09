Reprodução Bolsonaro diz que só Deus o tira da presidência: “Eu nunca serei preso”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou o seu discuros no ato antidemocrático aos seus apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (07) . Entre ataques a instituições como o Supremo tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o mandatário criticou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes e voltou a criticar o sistema eleitorál brasileiro. Por fim, declarou que só Deus o tira da cadeira presidencial e disse que “nunca será preso”.



De início, o mandatário voltou a criticar a condução da pandemia do novo coronavírus e afirmou que os brasileiros “passaram por momentos difíceis na pandemia, mas pior do que o virus foram as ações de governadores e prefeitos” que “tolheram o direito de ir e vir”. A fala foi um ataque às medidas de distanciamento social promovidas nos estados e municípios para combater a proliferação da Covid-19 – que já levou quase 585 mil brasileiros a óbito.

Na sequência, o capitão do Exército novamente duvidou da legitimidade das urnas eletrônicas. O presidente voltou a pedir a adoção do voto impresso para as próximas eleições e disse que é inadmissível ter “um sistema eleitoral que não oferece qualquer confiança”.

Sem ter seu nome citado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, também foi alvo de ataques de Jair Bolsonaro. “Não é uma pessoa do TSE que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável”.

Bolsonaro esteve acompanhado dos seguintes ministros: Onyx Lorenzoni, do Trabalho; Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura; Fábio Faria, das Comunicações; Luiz Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; Augusto Heleno, do GSI; Gilson Machado, do Turismo; Milton Ribeiro, da Educação; Joaquim Leite, do Meio Ambiente; e Carlos França, das Relações Exteriores.



