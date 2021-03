Bolsonaro diz que PEC da Imunidade é pauta do Congresso: “não vou me meter”

O Antagonista Bolsonaro diz que não vai se posicionar sobre PEC da Imunidade

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (1º), em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, que não vai se manifestar sobre a a PEC da Imunidade (Proposta de Emenda à Constituição), que busca dificultar a prisão de parlamentares.

“Alguém apresentou e não tem sanção presidencial, é promulgação. Eu não vou me meter em votação de coisas que competem exclusivamente ao parlamento”, disse o presidente.

Segundo Bolsonaro, o único parlamentar que discute com ele sobre voto é seu filho. Ele não especificou se referia-se a Flávio ou a Eduardo.“O único voto com quem eu converso é o do meu filho”

A PEC seria votada na última sexta-feira (26), mas foi adiada porque não houve consenso sobre o texto da PEC.